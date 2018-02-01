Путин предостерег от эйфории после оправдания российских спортсменов

20:28 01 февраля 2018 2

Президент заявил, что впереди много работы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

России следует воздержаться от эйфории из-за оправдания Спортивным арбитражным судом (CAS) российских атлетов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

Он отметил, что в антидопинговом вопросе России еще предстоит многое сделать, сообщает «Федеральное агентство новостей». Глава РФ подчеркнул, что решение CAS не может не радовать, так как подтверждает официальную позицию — большинство российских спортсменов чистые.

Апелляции в Спортивный арбитражный суд подали 39 атлетов, которых МОК пожизненно отстранил от Олимпиад. 28 из них оправдали (среди них девять уральцев), жалобы еще 11 россиян были удовлетворены частично, пишет «Национальная служба новостей». Пока не ясно, смогут ли оправданные спортсмены принять участие в соревнованиях в Пхенчане.