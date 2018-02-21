Уральская жена Игоря Николаева поздравила мужа с важной датой. ФОТО

08:19 21 февраля 2018 0

Николаев с Проскуряковой познакомились 12 лет назад Фото: страница Юлии Проскуряковой в Instagram

Супруга певца Игоря Николаева, екатеринбурженка Юлия Проскурякова на своей странице в Instagram поздравила музыканта с годовщиной знакомства. В сообщении Проскурякова призналась Николаеву в любви и прикрепила к посту свадебное фото.

«С нашим днем, любимый! Ровно 12 лет назад мы познакомились с тобой в городе Екатеринбурге, кто бы мог подумать, что мы станем мужем и женой. И станем родителями прекрасной Вероники. Может ты зайдешь и прочитаешь это сейчас, а может и утром, ты даже не подозреваешь, что в соседней комнате я пишу этот поздравительный пост. Но главное ты знай, что я люблю тебя! С нашим днем! Ура!», — написала под фотографией жена артиста.

Запись за четыре часа набрала почти три тысячи «лайков». В комментариях поклонники поздравляют пару, оставляют пожелания, передают Проскуряковой привет с Урала. «Счастья и любви на долгие годы! Весь Екатеринбург присоединяется к поздравлениям! Ждем вас в марте», — написал один из пользователей.