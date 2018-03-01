Умер исполнитель главной роли сериала «Богатые тоже плачут»

08:18 01 марта 2018 0

Актер страдал от возрастных изменений головного мозга Фото: Pixabay

Умер исполнитель главной роли в сериале «Богатые тоже плачут» Рохелио Герра. Он скончался в Мексике в возрасте 81 года.

В последние годы актер страдал от необратимых изменений головного мозга, из-за чего с трудом ходил и говорил, пишет ФБА «Экономика сегодня». Национальная ассоциация исполнителей выразила соболезнования родственникам и друзьям артиста.

Герра был актером театра, кино, телевидения и дубляжа. Участвовал в большом количестве работ. В телесериале «Богатые тоже плачут» он исполнил роль Луиса Альберто Сальватьерры.