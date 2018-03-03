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03 марта 2018
12:13  03 марта 2018 10

Москва обеспокоена наращиванием объемов вооружений в Африке

Клипарт. Декабрь (Часть 2). Магнитогорск, оружие, автоматы, огнестрельное оружие, ак-47
Эти средства стоило бы тратить на социальную сферу, считает ЛавровФото: Илья Московец © URA.RU

Россия обеспокоена наращиванием объемов вооружений в районе Африканского Рога. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью эфиопской газете «Репортер», пишет РИА «Новости».

«Наращивание объемов вооружений как в регионе Африканского Рога, так и в других частях мира вызывает глубокое беспокойство», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что огромные средства, которые выделяются на эти цели, было бы разумнее направить на социально-экономическое развитие и гуманитарное содействие.

Однако глава МИД отметил, что каждая страна вправе самостоятельно определять параметры обеспечения своей безопасности. Также Лавров признал, что Африканский Рог на протяжении нескольких десятилетий сталкивается с межгосударственными конфликтами, территориальными спорами, а также с терроризмом, пиратством, трансграничной преступностью и наркотрафиком.

Валерий Дорофеев
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