Москва обеспокоена наращиванием объемов вооружений в Африке

Россия обеспокоена наращиванием объемов вооружений в районе Африканского Рога. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью эфиопской газете «Репортер», пишет РИА «Новости».
«Наращивание объемов вооружений как в регионе Африканского Рога, так и в других частях мира вызывает глубокое беспокойство», — заявил Лавров. Он подчеркнул, что огромные средства, которые выделяются на эти цели, было бы разумнее направить на социально-экономическое развитие и гуманитарное содействие.
Однако глава МИД отметил, что каждая страна вправе самостоятельно определять параметры обеспечения своей безопасности. Также Лавров признал, что Африканский Рог на протяжении нескольких десятилетий сталкивается с межгосударственными конфликтами, территориальными спорами, а также с терроризмом, пиратством, трансграничной преступностью и наркотрафиком.