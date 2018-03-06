21:51 06 марта 2018 0

Родители ребенка были шокированы аргументами бортпроводницы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На борту самолета авиакомпании «Победа» разгорелся конфликт из-за младенца. Стюардесса запретила cемейной паре перекладывать люльку с грудным ребенком на пустующее кресло, поскольку это, якобы, может привести к авиакатастрофе, сообщает telegram-канал Mash.

Семья возвращалась из Новосибирска в Москву. После взлета выяснилось, что рядом с их местами осталось свободное кресло, в которое мать хотела переложить люльку с младенцем. Идею пассажиров резко пресекла стюардесса, заявившая, что перемещение по салону может привести к крену и падению самолета. В доказательство своих слов она принесла инструкцию. Родители малыша попытались объяснить, что ребенок весит всего 8 кг, но аргумент не подействовал. «Если хотите положить ребенка — надо было покупать это место!», — добавила стюардесса.

По данным Mash, конфликт пассажиров с экипажем завершился только в столичном аэропорту. Семейная пара была доставлена в полицию, где в отношении них составили административный протокол.