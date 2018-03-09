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09 марта 2018
12:22  09 марта 2018 9

«WhatsApp взрывается». Ведущая «Дома-2» отпраздновала день рождения в Милане. ФОТО, ВИДЕО

Мимозы — любимые цветы БородинойФото: Ксения Бородина, Instagram

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина отпраздновала 35-летие в Милане. Фотографиями и роликами с праздничного дня она поделилась в соцсети.

«Сегодня я имею полное право завалить ленту фотографиями. Италия, день моего рождения, 8 марта», — написала Бородина на своей странице в Instagram. Среди прочих поздравлений звезда ТНТ выложила видео, на котором ее младшая дочь Тея читает стихотворение «Для мамы».

«Такой день хороший. Спасибо всем моим за прекрасные цветочки, которые вы мне прислали. Мне очень приятно, я вот даже не знаю, хочу все забрать с собой завтра, — написала она. — WhatsApp взрывается, я просто не успеваю всем ответить». Бородина также поблагодарила подписчиков, которые поздравляли ее в instagram-storys.

Семен Гринберг
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