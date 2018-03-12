08:11 12 марта 2018 8

По мнению изветного блогера, у «нормальных баб» мужья не пьют и не дебоширят Фото: Wikimedia Commons

Популярный блогер Лена Миро высказалась по поводу скандального спектакля Михаила Ефремова в Самаре. В своем «ЖЖ» она обвинила супругу актера Софью Кругликову в том, что артист прикладывается к бутылке.

Миро вспомнила, как Кругликова встала на защиту Ефремова, который обматерил зрителей, — тогда супруга артиста заявила, что «не видит в этом кошмара». «И действительно, вот как тут Ефремову с такой женой не бухать, если она не видит в этом кошмара?» — написала блогер. Миро раскритиковала Кругликову за то, что она «терпит» мужа-алкоголика, а не помогает ему «завязать и вернуться в человеческий облик». «Ну неужели жена не может сказать: остановись, родной, ты превратился в животное!» — недоумевает Миро.

Блогер заявила, что у «нормальных баб» мужья не пьют и не дебоширят — они «или ведут себя прилично, или жена уходит от алкаша». Миро грубо обозвала таких «бесхребетных» жен «подстилками, линялыми скатертями, бабами-терпилами», которые не могут ни уйти от алкоголика, ни помочь ему избавиться от зависимости.

Напомним, на днях актер театра «Современник» Михаил Ефремов устроил дебош в Самарском театре оперы и балета во время постановки «Не становись чужим». Как пишет «Русская планета», зритель попросил артиста говорить реплики громче, так как его не слышно из зала, на что Ефремов ответил матом. После инцидента многие заподозрили актера в том, что он появился на сцене в нетрезвом виде. Сам Ефремов заявил, что зрители просто не поняли идею спектакля, сообщало «URA.RU».