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15 марта 2018
21:00  15 марта 2018 0

Путин и полет к Марсу, ШОС в Челябинске, дождь из золота. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, пенсионеры, бабушка, старики, дедушка, трость
Пенсионный возраст в России хотят повысить только для женщинФото: pixabay.com © URA.RU

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Добрый день! Сегодня 15 марта. И вот главное за день:

Россия вышлет британских дипломатов в ответ на высылку дипсотрудников РФ из Великобритании. Как и когда это произойдет, рассказал глава МИД Сергей Лавров. В британском министерстве обороны на это решение отреагировали предложением РФ «заткнуться».

Владимир Путин анонсировал полет к Марсу в 2019 году. Но перед этим русские космонавты отправятся искать воду на Луну.

В Челябинске проведут саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС). Указ об этом подписал президент России.

В правительстве обсуждают, как заставить россиян работать после выхода на пенсию. Это коснется всех, а вот повышение пенсионного возраста — нет. Скорее всего, его увеличат только для женщин. Потому что они живут дольше сильной половины, а мужиков жалко.

Россияне простились с гениальным режиссером и актером Олегом Табаковым. У нас видео и фото с панихиды, на которой есть Иван Ургант, Сергей Безруков и первые лица государства. А вот старшая дочь Табакова не приехала на траурную церемонию из-за обиды на отца.

Жителям Якутска сегодня повезло, ведь с неба на город выпало девять тонн золотых слитков. Это оказалась не божья награда за жизнь в России, а лишь плохо закрепленный груз на самолете.

Надежда Банникова
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