США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия, которые коснутся Урала

Спустя две недели после подписания вступил в силу указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт металлов. Однако некоторых стран эта мера пока не коснется.
Сборы на металлы временно не будут вводиться для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и стран ЕС, говорится в заявлении Белого дома, пишет агентство RNS. При этом остальные страны могут обсудить с США возможность исключения их из списка.
Постановление на введение пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на ввоз алюминия Трамп подписал в начале марта, сообщала «Национальная служба новостей». Президент США объявил, что это делается «в защиту национальной безопасности Америки». Ранее «URA.RU» сообщало, что новые пошлины коснутся в первую очередь российских производителей труб — это Evraz, «Русал» и НЛМК. И это на фоне того, что Дональд Трамп в начале марта продлил санкции против России еще на один год, сообщала «Русская планета».