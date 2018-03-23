{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Но в Думу он может вернуться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,84
Динамика за 2 недели
Евро 70,31
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 марта 2018
Главные новости Москвы
12:22  23 марта 2018 0

США ввели пошлины на ввоз стали и алюминия, которые коснутся Урала

Визит министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского на предприятия - ЧМК, городская свалка, ЧЭМК. Челябинск, металлургия, сталь, чэмк
Пошлины коснутся российских производителей трубФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спустя две недели после подписания вступил в силу указ президента США Дональда Трампа о введении пошлины на импорт металлов. Однако некоторых стран эта мера пока не коснется.

Сборы на металлы временно не будут вводиться для Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея и стран ЕС, говорится в заявлении Белого дома, пишет агентство RNS. При этом остальные страны могут обсудить с США возможность исключения их из списка.

Постановление на введение пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на ввоз алюминия Трамп подписал в начале марта, сообщала «Национальная служба новостей». Президент США объявил, что это делается «в защиту национальной безопасности Америки». Ранее «URA.RU» сообщало, что новые пошлины коснутся в первую очередь российских производителей труб — это Evraz, «Русал» и НЛМК. И это на фоне того, что Дональд Трамп в начале марта продлил санкции против России еще на один год, сообщала «Русская планета».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров