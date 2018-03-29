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Главные новости Свердловской области
09:08  29 марта 2018 0

На Урале ракетные войска впервые применили новейшие образцы техники. ВИДЕО

ПГРК «Ярс» находят и уничтожают воздушную угрозуФОТО: с сайта Минобороны РФ

В Свердловской области ракетчики вывели на боевую тренировку машину дистанционного разминирования «Листва» и противодиверсионные «Тайфун» и «Выстрел», сообщили в пресс-службе Минобороны. В регионе проходят масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, никогда ранее столько современной техники не выходило на маршруты боевого патрулирования. В этот раз в учениях задействована уникальная техника: машина дистанционного разминирования «Листва», машина инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, а также боевые противодиверсионнные машины «Тайфун» и «Выстрел». Они находятся в распоряжении батальонов охраны и разведки РВСН. В ходе учений военные отрабатывают противодействие диверсионным формированиям и ударам высокоточного оружия, а также действия в условиях активного радиоэлектронного подавления. Для поиска и уничтожения диверсантов также применяют транспортно-боевые вертолеты и комплексы с БЛА.

Как ранее сообщало «URA.RU», за последние сутки в регионе вывели на полевые позиции 20 пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». ПГРК с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24 является усовершенствованным вариантом «Тополь-М». Всего в учениях, стартовавших 28 марта, задействованы более трех тысяч военнослужащих и 300 единиц техники.

Наталья Михалева
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