В горах Индии найдено тело российского туриста

00:19 03 апреля 2018 0

По версии полиции, молодой человек мог сорваться вниз с большой высоты ФОТО: Pixabay, stym

В районе индийского города Ришикеш нашли тело пропавшего россиянина Сергея Щербы. Останки 27-летнего туриста обнаружили в горах спустя неделю после того, как он перестал выходить на связь.

С 25 марта Щерба считался пропавшим без вести. Остановившись в одном из отелей Ришикеша, турист сообщил менеджеру, что планирует отправиться в сторону горы Бхадаши, пишет телеканал 360. С того времени никакой информации о его местонахождении не поступало. Отмечается, что местные жители нашли его тело в ущелье 1 апреля. Чтобы извлечь останки туриста потребовалось пять часов. Как сообщили полицейские, Щерба мог сорваться вниз во время пешей прогулки.

Информацию об обнаружении тела подтвердили родственники Сергея. «Сегодня в 09:40 по московскому времени в Ришикеше в горах обнаружили тело. В 13:28 его вытащили и опознали Щерба Сергея Игоревича. По версии полиции, он упал с большой высоты», — написала его сестра Юлия на своей странице в «ВКонтакте». В скором времени она собирается полететь в Индию, чтобы решить все вопросы с перевозкой тела россиянина на родину.