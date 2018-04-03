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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:19  03 апреля 2018 0

В горах Индии найдено тело российского туриста

По версии полиции, молодой человек мог сорваться вниз с большой высотыФОТО: Pixabay, stym

В районе индийского города Ришикеш нашли тело пропавшего россиянина Сергея Щербы. Останки 27-летнего туриста обнаружили в горах спустя неделю после того, как он перестал выходить на связь.

С 25 марта Щерба считался пропавшим без вести. Остановившись в одном из отелей Ришикеша, турист сообщил менеджеру, что планирует отправиться в сторону горы Бхадаши, пишет телеканал 360. С того времени никакой информации о его местонахождении не поступало. Отмечается, что местные жители нашли его тело в ущелье 1 апреля. Чтобы извлечь останки туриста потребовалось пять часов. Как сообщили полицейские, Щерба мог сорваться вниз во время пешей прогулки.

Информацию об обнаружении тела подтвердили родственники Сергея. «Сегодня в 09:40 по московскому времени в Ришикеше в горах обнаружили тело. В 13:28 его вытащили и опознали Щерба Сергея Игоревича. По версии полиции, он упал с большой высоты», — написала его сестра Юлия на своей странице в «ВКонтакте». В скором времени она собирается полететь в Индию, чтобы решить все вопросы с перевозкой тела россиянина на родину.

Александр Черноскутов
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