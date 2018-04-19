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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:19  19 апреля 2018 0

Россия требует от США компенсации за потерянный рынок алюминия

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, флаг сша
Россия потребовала от США компенсацийФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием компенсации от США за введение новых ввозных тарифов на алюминий и сталь. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аналогичные требования также выдвинули Индия, Китай и Евросоюз, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон выразил согласие на переговоры с Китаем, а также заявил, что открыт к дискуссиям с Индией и ЕС, но промолчал по поводу диалога с Россией.

Ранее Минфин США представил расширенный санкционный список, в который попали некоторые российские бизнесмены и их компании. Сильнее всего от ограничений пострадал «Русал», один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятые санкции противоречат международному праву и правилам ВТО и что с их помощью Штаты пытаются убрать Россию с мировых рынков.

Ксения Томашова
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