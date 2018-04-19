Россия требует от США компенсации за потерянный рынок алюминия

19:19 19 апреля 2018 0

Россия потребовала от США компенсаций Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россия обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО) с требованием компенсации от США за введение новых ввозных тарифов на алюминий и сталь. Об этом сообщает агентство Reuters.

Аналогичные требования также выдвинули Индия, Китай и Евросоюз, передает «Национальная служба новостей». Вашингтон выразил согласие на переговоры с Китаем, а также заявил, что открыт к дискуссиям с Индией и ЕС, но промолчал по поводу диалога с Россией.

Ранее Минфин США представил расширенный санкционный список, в который попали некоторые российские бизнесмены и их компании. Сильнее всего от ограничений пострадал «Русал», один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятые санкции противоречат международному праву и правилам ВТО и что с их помощью Штаты пытаются убрать Россию с мировых рынков.