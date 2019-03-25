24 марта 2019

Россиян предупредили о вероятном дефиците рыбы

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
25 марта 2019 в 07:01
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, морепродукты, замороженная рыба, рыба
Осенью магазины могут столкнуться с дефицитом рыбыФото: Анна Майорова © URA.RU

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом журналистам рассказали участники рынка.

Опасения связаны с вступлением в силу с 1 сентября запрета на продажу рыбы, пораженной видимыми паразитами. Вот только в документации, по словам собеседников газеты «Известия», не указано, о каких паразитах идет речь — живых или мертвых.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев пояснил, что почти в любой рыбе можно найти нежизнеспособные личинки паразитов. В частности, в молоках и икре. После термической обработки личинки погибают и не несут никакого вреда для организма человека. Кроме того, паразиты могут находиться и во внутренних органах и мышцах рыбы, откуда извлечь их невозможно.

С этим и связаны опасения специалистов. Отсутствие четкой формулировки в законе может привести к тому, что контролирующие органы будут снимать с прилавков любую продукцию, и розница столкнется с дефицитом товара. В Минсельхозе журналистам пояснили, что нормы позволяют осуществлять контроль продукции без «необоснованных барьеров» для торговли, однако Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий все же готовит обращение с требованием внести поправки.

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