28 марта 2019

Журналисты нашли у родственников и коллег главы «Ростеха» виллы в Испании

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 00:44
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ПМЭФ-2014. Лица. Санкт-Петербург, чемезов сергей
СМИ нашли у окружения Сергея Чемезова виллы в ИспанииФото: Александр Мамаев © URA.RU

У людей из окружения главы «Ростеха» Сергея Чемезова имеются виллы в поселке Сагаро на побережье в Испании. Информацию об этом распространил Международный консорциум журналистов-расследователей OCCRP.

Одна из вилл, к примеру, принадлежит падчерице Чемезова — Анастасии Игнатовой. В 2017 году она приобрела участок, который до этого принадлежал компании Societe Immobiliere Elsamex (зарегистрирована в Лихтенштейне). Интересы компании в сделке представляла сестра руководителя одной из дочерних организаций «Ростеха» Мария Баер Пахомова, пишет «Медуза».

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Еще одна вилла в том же поселке принадлежит 80-летней пенсионерке из Москвы Анне Курепиной. В 2008 году она купила участок в кредит за 450 миллионов рублей (12 млн евро по старому курсу) у компании, зарегистрированной на Виргинских островах. Займ ей был выдан без поручителей и залога.

Журналисты предполагают, что Курепина является родственницей первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова, поскольку они жили в одной квартире. Кроме того, в 2014 году пенсионерка продала виллу сыну Артякова — Дмитрию, который якобы уже имеет участок и дом по соседству.

Более того, OCCRP предполагает, что у Курепиной есть совместный бизнес с пенсионеркой Людмилой Рукавишниковой — тещей Сергея Чемезова, которая, как ранее сообщали СМИ, живет в квартире в центре Москвы за два миллиарда рублей.

Примечательно, что участки Чемезова и Артякова в Подмосковье находятся по соседству. Последний работал заместителем Чемезова с 1998 года.

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