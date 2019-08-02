Экс-владельцы «36,6» запустили алкогольный бизнес

Бизнесмены зарегистрировали компанию и получили лицензию на поставку алкоголя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшие владельцы аптечной сети «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, занимающиеся сейчас развитием аптек A.V.E Luxury, решили также заняться алкогольным бизнесом.

Предприниматели, которые в 2018 году вышли из бизнеса «36,6», учредили компанию AVE Wine, призванную вывести на российский рынок новую продукцию. ООО «Авевайн» была зарегистрирована еще в октябре прошлого года в качестве оптового продавца напитков. В июле 2019-го Росалкогольрегулирование выдало компании лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции, пишет « Коммерсант» . Сейчас бизнесмены ищут на на портале HeadHunter специалиста по продажам спиртного.

Гендиректор центра исследования рынка алкоголя ЦИФРРА Вадим Дробиз в беседе с изданием признался, что не верит в успех Кинцурашвили и Саганелидзе, поскольку до этого они работали в другой отрасли. По его словам, даже у компаний из сегмента крепкого алкоголя почти никогда не получалось заниматься импортом и дистрибуцией вина.