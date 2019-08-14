Непризнанная православная церковь на Украине прекратила существование

Украинская автокефальная православная церковь существовала с 1919 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Неканоническая Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) прекратила свое существование. Об этом говорится в сообщении газеты «Голос Украины», которую выпускает парламент страны — Верховная Рада.

«В Единый государственный реестр юридических лиц <…> и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации „Патриархия Украинской автокефальной православной церкви“», — сообщает газета.

Отмечается, что соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 29 июля. [Реорганизация произведена] путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)», — уточнили в Верховной Раде.

Как писало «URA.RU», в декабре прошлого года в Киеве при поддержке Константинополя была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), независимая от Русской православной церкви. В состав ПЦУ по итогам Объединительного собора вошли неканонические УАПЦ и Украинская православная церковь Киевского патриархата.