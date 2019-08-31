Президент Польши пообещал Зеленскому санкции против России

Анджей Дуда и Владимир Зеленский встречаются сегодня в Варшаве Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Я заверил президента [Украины Владимира Зеленского], что он может рассчитывать на мою поддержку, если говорить о суверенитете и территориальной целостности Украины», — цитирует польского лидера ТАСС. Дуда добавил, что санкционная политика — «самый мирный способ заставить [Россию] соблюдать международное право».

Ранее в правительственном аналитическом центре Польши призвали создать в странах-участниках Евросоюза рабочие группы по борьбе с «российской дезинформацией», напоминает RT. В Варшаве подозревают Москву во вмешательстве во внутренние дела ЕС.