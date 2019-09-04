«Уральские авиалинии» раскрыли дальнейшую судьбу самолета, севшего в кукурузном поле

Самолет утилизируют или отправят компании-собственнику за рубеж Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Части самолета Airbus A-321 «Уральских авиалиний», который был вынужден приземлиться в кукурузном поле в Подмосковье, до конца расследования будут хранить в специальном ангаре. После — их либо уничтожат, либо вывезут за границу. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как пояснили представители перевозчика, самолет не является собственностью компании, лайнер был взят в лизинг, поэтому дальнейшую судьбу судна будет решать собственник. «По закону мы должны все части отправить за границу для утилизации, либо они будут уничтожены здесь», — сообщили РБК в «Уральских авиалиниях».

Пассажирский самолет Airbus A-321, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа, был вынужден совершить аварийную посадку на кукурузном поле почти сразу после взлета, напоминает RT. При наборе высоты в двигатели попали птицы. На борту находились 234 человека. Никто не погиб.