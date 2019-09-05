Идея главы Сбербанка отменить экзамены понравилась не всем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В основе предложения главы Сбербанка Германа Грефа об отмене системы экзаменов лежит идея воспитания «тупого массового потребителя». Такое мнение в разговоре с «URA.RU» высказал писатель Михаил Веллер. По его словам, у него складывается впечатление, что Греф из собственных соображений «хочет хорошо выглядеть в глазах западных коллег и западной либеральной общественности».

«Идея уравнивания работяг и бездельников, хулиганов и законопослушных граждан, гениев и идиотов владеет умами левацкой интеллигенции Запада уже полвека. На западные школы это распространяется давно — никого нельзя травмировать, поэтому никого нельзя хвалить, не говорим уже даже о том, чтобы ругать», — заявил Веллер. По его словам, сейчас «хотят воспитать людей, лишенных индивидуальности, лишенных самолюбия, лишенных чувства самоутверждения, лишенных желания добиться успеха».

«Они хотят воспитать тупого массового потребителя, которым будут управлять трансконтинентальные корпорации, владеющие миром. Я считаю, что эту левацкую затею нужно всеми силами душить в корне», — заключил собеседник агентства.

Ранее глава Сбербанка заявил, что экзамены лишают желания учиться. По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. «Это катастрофа… Одна из моих личных целей — убить экзамены», — сказал Греф. По его словам, из школы дети уже выходят «инвалидами», так как настолько привыкают к системе оценивания, что в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.