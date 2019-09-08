Сечин признался, на что готов ради прибыли компании

В своей работе Сечин придерживается принципа, о котором писал Карл Маркс
Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин признался, что «на многое готов» ради прибыли. Такое заявление он сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Игорь Сечин рассказал, что в своей работе придерживается принципа, о котором писал Карл Маркс. «Капиталист ради прибыли на многое будет готов», — процитировал Маркса глава «Роснефти». По слова Сечина, прибыль для него — это ответственность перед людьми и президентом страны.
Ранее «URA.RU» сообщало, что руководители «Роснефти» в 2018 году добились рекордной чистой прибыли в размере 649 миллиардов рублей. За высокие показатели члены правления «Роснефти» получили 2,36 миллиарда рублей вознаграждения.