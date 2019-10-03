Новый глава свердловского УФСБ начал знакомство с политической элитой. ФОТО

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Николай Цуканов (слева) встретился с Алексеем Зиновьевым (справа) и с Александром Вяткиным (второй справа)Фото: пресс-служба полпредства президента РФ в УрФО

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов провел встречу с новым главой свердловского управления ФСБ Алексеем Зиновьевым. В пресс-службе полпредства уточнили, что в беседе принимал участие бывший начальник управления Александр Вяткин: Цуканов поблагодарил его за эффективное взаимодействие.

«Участники встречи обсудили ряд вопросов, касающихся антитеррористической защищенности, борьбе с коррупцией, контроля за реализацией национальных проектов, усиления противодействия экстремистским проявлениям», — отметили в пресс-службе полпредства.

Сегодня же Николай Цуканов встретился сенатором Эдуардом Росселем. По данным «URA.RU», часть диалога политиков была посвящена финансированию строительства второй ветки метро в Екатеринбурге.

46-летний генерал-майор Алексей Зиновьев был назначен на Урал указом президента РФ 16 сентября. 2 сентября он был представлен коллективу. Предыдущий начальник, генерал-лейтенант Александр Вяткин переведен в Москву.

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