Бомбардировщик Ту-22 загорелся после экстренной посадки в поле

Сейчас решается вопрос об эвакуации Ту-22
Бомбардировщик Ту-22 загорелся после экстренной посадки в Астраханской области. Самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы порядка семи километров.
«При приземлении на грунт у судна загорелся корпус. Огонь потушили», — сообщает telegram-канал LIFE SHOT. Отмечается, что экипаж успел отвести воздушное судно от населенного пункта.
Разрушения, которые получил бомбардировщик при посадке будет оценивать специальная комиссия, пишет ТАСС со ссылкой на собственные источники. Собеседник агенства добавил, что сейчас будет решаться вопрос об эвакуации Ту-22.
У Ту-22 во время полета отказал двигатель. Экипажу пришлось совершить аварийную посадку на грунт.