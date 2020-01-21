Сбербанк пережил крупнейшую кибератаку в своей истории

В начале январе Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
«Никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — цитирует Кузнецова РИА «Новости». Он рассказал, что кибератака была выполнена с помощью автономных устройств Internet of Things.
Зампредседателя правления отметил, что число атак на системы Сбербанка увеличилось на 15-20%. В целом все банки фиксируют в день порядка 300 попыток получения контроля над операционными системами.
Также Кузнецов рассказал, как клиентам избежать потери данных банковских карт. По его словам, в зоне риска оказываются те, кто пересылает фото своих карт с помощью в мессенджеров, сообщает телеканал 360.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления в финансовой сфере, передает RT.