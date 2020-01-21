Сбербанк пережил крупнейшую кибератаку в своей истории

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети, it-технологиии
Системы Сбербанка стали подвергаться DDOS-атакам чащеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В начале январе Сбербанк подвергся мощнейшей в своей истории DDOS-атаке. Об этом заявил заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.

«Никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — цитирует Кузнецова РИА «Новости». Он рассказал, что кибератака была выполнена с помощью автономных устройств Internet of Things.

Зампредседателя правления отметил, что число атак на системы Сбербанка увеличилось на 15-20%. В целом все банки фиксируют в день порядка 300 попыток получения контроля над операционными системами.

Также Кузнецов рассказал, как клиентам избежать потери данных банковских карт. По его словам, в зоне риска оказываются те, кто пересылает фото своих карт с помощью в мессенджеров, сообщает телеканал 360.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала повысить ответственность за киберпреступления в финансовой сфере, передает RT.

Расскажите о новости друзьям
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...