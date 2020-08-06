Лукашенко заявил о готовности воевать за Крым

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Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что тысячи бы «легли», если бы он воевал за Крым Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета
Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону для Youtube-канала «В гостях у Гордона» заявил, что стал бы воевать за Крым. Отрывки из их беседы опубликовала в Facebook жена журналиста Алеся Бацман.

«Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!», — передает слова Лукашенко Бацман. По словам Лукашенко, его сын Николай очень оппозиционно настроенный человек и благодаря ему он смог дать свое первое интервью для Youtube.

Ранее Гордон заявил, что президент Белоруссии разрешит экстрадировать задержанных в Минске россиян на Украину. Также журналист понадеялся, что причастные к конфликту в Донбассе, в итоге окажутся в руках силовиков в Киеве.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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