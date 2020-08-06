Лукашенко заявил о готовности воевать за Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону для Youtube-канала «В гостях у Гордона» заявил, что стал бы воевать за Крым. Отрывки из их беседы опубликовала в Facebook жена журналиста Алеся Бацман.
«Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легли!», — передает слова Лукашенко Бацман. По словам Лукашенко, его сын Николай очень оппозиционно настроенный человек и благодаря ему он смог дать свое первое интервью для Youtube.
Ранее Гордон заявил, что президент Белоруссии разрешит экстрадировать задержанных в Минске россиян на Украину. Также журналист понадеялся, что причастные к конфликту в Донбассе, в итоге окажутся в руках силовиков в Киеве.
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