23 августа 2020

Российские военные построят в Арктике аэродромы изо льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Строить ледяные полосы будут с помощью химии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия будет строить взлетно-посадочные полосы изо льда. На них планируют сажать тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76. Соответствующую технологию разработали в МГТУ имени Баумана.

«Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов. Это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов», — заявил ТАСС проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук во время форума «Армия-2020».

Проекту дано название «Площадка», реализовывать его планируется на материковых территориях Заполярья. Использовать технологию рассчитывают в интересах Минобороны РФ. Прочность полосы изо льда и образование на ней трещин будут проверять проложенные в ее толще волоконно-оптические сенсоры. Во время оттепели состояние ледовой площадки будет поддерживаться с помощью подмораживания либо добавления химвеществ. Планируется, что диспетчеры таких аэродромов будут работать удаленно.

В настоящее время ученые проводят отработку технологии, этот этап продлится год, добавил Сторожук. Она также может быть использована в Арктике для площадок хранения, заключил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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