В Киеве заявили, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

Украинский народ принес цивилизацию на «значительную часть» территории России. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина», — приводит слова Кулебы «Газета.ru». По его мнению, украинцы, которые приезжали в Россию, превращали города в поселки и развивали экономику. Он подчеркнул.что и в России, и в Украине должны помнить об этом.
Ранее Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова принять «пару областей России» в свой состав. По его словам, это должно произойти якобы для «восстановления исторической справедливости» и демократического управления, напоминает агентство Nation News.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.