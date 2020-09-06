В Киеве заявили, что цивилизацию в Россию принесли украинцы

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Дмитрий Кулеба считает, что украинцы в России превращали поселки в города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинский народ принес цивилизацию на «значительную часть» территории России. Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина», — приводит слова Кулебы «Газета.ru». По его мнению, украинцы, которые приезжали в Россию, превращали города в поселки и развивали экономику. Он подчеркнул.что и в России, и в Украине должны помнить об этом.

Ранее Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова принять «пару областей России» в свой состав. По его словам, это должно произойти якобы для «восстановления исторической справедливости» и демократического управления, напоминает агентство Nation News.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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