18 сентября 2020

Коронавирус: последние новости 19 сентября. Лекарство от COVID-19 обойдется в 12 тысяч рублей, РФ возобновляет полеты еще в три страны

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме предложили компенсировать россиянам дорогое лекарство от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 сентября, — 283-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 193-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 351 587. Общее число инфицированных достигло 30 691 305. Из них выздороветь удалось уже 22 511 853 пациентам (+304 749). Жертвами вируса стали 961 936 (+5 943).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 925 941 американцу. Следом идут Индия (5 305 475) и Бразилия (4 497 434). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 091 186.

Вакцина и лекарство

Российский препарат для лечения коронавируса «Арепливир», который разрешено принимать амбулаторно, будет стоить в аптеках от 12 320 тысяч рублей. Об этом рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

В то же время создатель одного из первых лекарств от коронавируса Петр Белый назвал этот препарат революцией, подчеркнув, что его эффективность приближается к 100%. В подавляющем большинстве случаев, по его словам, он начинает действовать в течение первых суток.

Еще один российский противовиросный препарат — «Триазавирин», по словам академика РАН Валерия Чарушина, сокращает время лечения COVID-19 с 11-12 дней до одной недели, смягчая при этом симптомы болезни.

Коронавирус в России

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина считает, что власти должны компенсировать гражданам стоимость лекарства от COVID-19. Парламентарий напомнила, что лечение пациента в стационаре обходится государству от 10 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести болезни, поэтому покупка препаратов в амбулаторных условиях также должна оплачиваться из бюджета.

С 21 сентября РФ возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы будут осуществляться раз в неделю, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Кроме того, с этого же дня решено прекратить программу вывозных рейсов россиян из-за рубежа.

Коронавирус в мире

Организаторы назвали четыре сценария «Евровидения» в 2021 году. Речь идет о проведении музыкального конкурса без ограничений, с частичными ограничениями и дистанционно. Окончательное решение будет принято в начале следующего года в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Европе, к слову, ситуация тревожная. Во Франции зафиксирован рекордный за весь период пандемии рост числа зараженных. За предыдущие сутки соответствующий диагноз был поставлен 13 215 пациентам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, признал, что в стране начинается вторая волна заражений. Политик не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового карантина.

Специалисты нескольких американских центров здравоохранения определили основной способ заражения. По их словам, респираторная передача является доминирующей, а близость к инфицированным людям и плохая вентиляция — ключевыми факторами передачи.

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