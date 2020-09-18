В Госдуме предложили компенсировать россиянам дорогое лекарство от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 сентября, — 283-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 193-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных COVID-19 в мире увеличилось еще на 351 587. Общее число инфицированных достигло 30 691 305. Из них выздороветь удалось уже 22 511 853 пациентам (+304 749). Жертвами вируса стали 961 936 (+5 943).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен уже 6 925 941 американцу. Следом идут Индия (5 305 475) и Бразилия (4 497 434). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 091 186.

Вакцина и лекарство

Российский препарат для лечения коронавируса «Арепливир», который разрешено принимать амбулаторно, будет стоить в аптеках от 12 320 тысяч рублей. Об этом рассказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

В то же время создатель одного из первых лекарств от коронавируса Петр Белый назвал этот препарат революцией, подчеркнув, что его эффективность приближается к 100%. В подавляющем большинстве случаев, по его словам, он начинает действовать в течение первых суток.

Еще один российский противовиросный препарат — «Триазавирин», по словам академика РАН Валерия Чарушина, сокращает время лечения COVID-19 с 11-12 дней до одной недели, смягчая при этом симптомы болезни.

Коронавирус в России

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина считает, что власти должны компенсировать гражданам стоимость лекарства от COVID-19 . Парламентарий напомнила, что лечение пациента в стационаре обходится государству от 10 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести болезни, поэтому покупка препаратов в амбулаторных условиях также должна оплачиваться из бюджета.

С 21 сентября РФ возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Рейсы будут осуществляться раз в неделю, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией. Кроме того, с этого же дня решено прекратить программу вывозных рейсов россиян из-за рубежа.

Коронавирус в мире

Организаторы назвали четыре сценария «Евровидения» в 2021 году. Речь идет о проведении музыкального конкурса без ограничений, с частичными ограничениями и дистанционно. Окончательное решение будет принято в начале следующего года в зависимости от эпидемиологической обстановки.

В Европе, к слову, ситуация тревожная. Во Франции зафиксирован рекордный за весь период пандемии рост числа зараженных . За предыдущие сутки соответствующий диагноз был поставлен 13 215 пациентам. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, признал, что в стране начинается вторая волна заражений . Политик не исключил принятия самых жестких мер, вплоть до нового карантина.

Специалисты нескольких американских центров здравоохранения определили основной способ заражения. По их словам, респираторная передача является доминирующей, а близость к инфицированным людям и плохая вентиляция — ключевыми факторами передачи.