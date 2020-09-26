Заслуженный летчик РФ: как можно было избежать крушения Ан-26

Самолеты Ан-26 могут почти бесконечно летать при должной эксплуатации, сообщил летчик (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

При правильной эксплуатации военного самолета Ан-26 он может летать практически бесконечно. Так в беседе с URA.RU авиакатастрофу на Украине прокомментировал заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

«Это надежный, хороший, простой в эксплуатации самолет. Если грамотно эксплуатировать, может летать практически бесконечно. Это значит вовремя менять запчасти, следить за его состоянием, заменять масло, проводить капремонты и так далее», — уверен эксперт. Он уточнил, что сроки службы всех элементов воздушного судна предусмотрел завод-изготовитель. По словам Попова, военные самолеты Ан-26 предпочитают армии стран СНГ и еще около 15 государств дальнего зарубежья. Состояние техники у всех стран примерно одинаковое, добавил эксперт.

Попов считает, что после авиакатастрофы под Харьковом 25 сентября власти Украины в ближайшие дни проверят все самолеты Ан-26 на предмет исправности установок. В России эту процедуру тоже проведут, но, скорее всего в плановом режиме, заключил собеседник URA.RU. Самолеты Ан-26 эксплуатируются в мире с 1973 года. За это время с ними произошло более 160 авиапроисшествий, жертвами которых стали почти 1 500 человек.

Авиакатастрофа на Украине произошла вечером 25 сентября, передает деловая газета «Взгляд». На борту самолета Ан-26 находились 27 человек. По последним данным, погибло 26 человек, за жизнь единственного выжившего борются врачи. Государственное бюро расследований Украины рассматривает несколько версий падения воздушного судна: техническая неисправность агрегаторов летательного аппарата, ненадлежащее обслуживание самолета, ошибки экипажа или авиадиспетчеров.