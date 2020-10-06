Лоукостер «Победа» изменил правила провоза багажа

Лоукостер разрешил перевозить пассажирам более крупный багаж Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») увеличила допустимый вес провоза багажа. Об этом сообщается на сайте лоукостера.

«Теперь можно оформить перевозку одного места багажа весом 32 кг», — говорится в сообщении. Ранее был возможен провоз багажа весом только до 10 кг или до 20 кг. Услугой можно воспользоваться при бронировании билета на сайте авиакомпании, в приложении, в колл-центре или аэропорту.

С 15 сентября у «Аэрофлота» вступилу в силу новые правила перевозки животных. Домашних питомцев смогут перевозить только совершеннолетние пассажиры. Также, согласно нововведениям, один пассажир сможет перевозить только одну клетку с животным, передает агентство Nation News. Исключения распространяются на котят и щенков в возрасте от восьми недель до шести месяцев: их в переноске может быть несколько. В авиакомпании Utair разрешили перевозить в салоне самолета одновременно до 10 домашних животных. большинство авиакомпаний разрешает брать на борт не более трех животных.