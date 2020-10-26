Курс евро побил месячный рекорд

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Евро потерял 37 копеек в ходе торгов 26 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Впервые с 25 сентября курс евро упал ниже 90 рублей. Об итогах торгов сообщает Московская биржа.

«Курс евро упал на 37 копеек и составил 89,92 рубля», — приводит данные Мосбиржи за 26 октября RT. Пока он продолжает снижаться.

Незначительно упала и стоимость доллара. Валюта потеряла в цене 7 копеек. Цена доллара составила 76,06 рубля по данным на 17:00 мск.

Также дешевеют декабрьские фьючерсы нефти Brent и WTI. Первая торговалась на лондонской бирже ICE по 40,63 доллара за баррель, вторая подешевела до 38,67 доллара за баррель, уточняет ТАСС.

23 октября Банк России изменил ключевую ставку, что привело к укреплению позиций рубля, напоминает «Утро.ру». Позже глава Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что российская валюта укрепится до конца года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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