Курс евро побил месячный рекорд

Впервые с 25 сентября курс евро упал ниже 90 рублей. Об итогах торгов сообщает Московская биржа.
«Курс евро упал на 37 копеек и составил 89,92 рубля», — приводит данные Мосбиржи за 26 октября RT. Пока он продолжает снижаться.
Незначительно упала и стоимость доллара. Валюта потеряла в цене 7 копеек. Цена доллара составила 76,06 рубля по данным на 17:00 мск.
Также дешевеют декабрьские фьючерсы нефти Brent и WTI. Первая торговалась на лондонской бирже ICE по 40,63 доллара за баррель, вторая подешевела до 38,67 доллара за баррель, уточняет ТАСС.
23 октября Банк России изменил ключевую ставку, что привело к укреплению позиций рубля, напоминает «
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