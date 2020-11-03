Официальный курс доллара, установленный Банком России, на 4 ноября составил 80,0006 рубля. Это на 57,43 копейки ниже, чем сутками ранее. Цена на евро понижена на 41,23 копейки. Официальный курс валюты составил 93,3447 рубля.
Ситуация в России
Введены новые категории россиян, которые имеют право на досрочную пенсию в 2021 году. К ним относятся предпенсионеры, которые не смогли найти новую работу, многодетные матери, а также работники с большим трудовым стажем.
Пенсионный фонд России намерен потратить 260 млн рублей на пиар-компанию организации. Предполагается, что реклама ПФР будет размещена на телевидении, радио и в интернете.
Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести налог для женатых. Его будут платить вместо налога на доходы физических лиц.
Цены на квартиры, покупаемые в ипотеку, могут повыситься из-за программы льготной ипотеки. Это связано с ростом спроса на квартиры в новых домах.
Аналитики «Сбера» сообщили, что россияне резко сократили свои расходы из-за пандемии коронавируса. Потребительские расходы снизились почти на 11% по сравнению с прошлым годом.
Работодатели в России урезали компенсационные пакеты для своих работников. Согласно исследованию специалистов сервиса по поиску работы SuperJob, почти половина сотрудников на удаленке не получает дополнительных компенсаций.
Ситуация в мире
Золото резко подешевело после того, как действующий президент США Дональд Трамп стал побеждать своего соперника Джо Байдена на выборах. До этого фьючерсы на золото стремительно росли в цене.
Президент Аргентины Альберто Фернандес уверен, что Россия
Китай начал торговый спор с США по поводу
Прогнозы экспертов
Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский считает, что в случае обострения американско-российских отношений доллар может стоить 100 рублей. Это может быть вызвано ужесточением риторики США по отношению к России, считает эксперт.
Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в разговоре с URA.RU предрек российской экономике кризис, которого не было 6 лет. Он считает, то инфляция может составить 11,36%, как в 2014 году.
По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, победа Джо Байдена на выборах президента США может снизить привлекательность
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