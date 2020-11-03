Ян Марчинский считает, что доллар может подорожать до 100 рублей. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Официальный курс доллара, установленный Банком России, на 4 ноября составил 80,0006 рубля. Это на 57,43 копейки ниже, чем сутками ранее. Цена на евро понижена на 41,23 копейки. Официальный курс валюты составил 93,3447 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,31% и составила 38,85 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,24%, до 37,09 доллара за баррель.

Ситуация в России

Введены новые категории россиян, которые имеют право на досрочную пенсию в 2021 году. К ним относятся предпенсионеры, которые не смогли найти новую работу, многодетные матери, а также работники с большим трудовым стажем.

Пенсионный фонд России намерен потратить 260 млн рублей на пиар-компанию организации. Предполагается, что реклама ПФР будет размещена на телевидении, радио и в интернете.

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил ввести налог для женатых. Его будут платить вместо налога на доходы физических лиц.

Цены на квартиры, покупаемые в ипотеку, могут повыситься из-за программы льготной ипотеки. Это связано с ростом спроса на квартиры в новых домах.

Аналитики «Сбера» сообщили, что россияне резко сократили свои расходы из-за пандемии коронавируса. Потребительские расходы снизились почти на 11% по сравнению с прошлым годом.

Работодатели в России урезали компенсационные пакеты для своих работников. Согласно исследованию специалистов сервиса по поиску работы SuperJob, почти половина сотрудников на удаленке не получает дополнительных компенсаций.

Ситуация в мире

Золото резко подешевело после того, как действующий президент США Дональд Трамп стал побеждать своего соперника Джо Байдена на выборах. До этого фьючерсы на золото стремительно росли в цене.

Президент Аргентины Альберто Фернандес уверен, что Россия может помочь латиноамериканской стране в развитии инфраструктуры. Кроме этого, он считает, что РФ будет вкладываться в строительство в Аргентине.

Китай начал торговый спор с США по поводу маркировки гонконгских товаров . За этим могут последовать новые санкции в отношении республики.

Прогнозы экспертов

Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский считает, что в случае обострения американско-российских отношений доллар может стоить 100 рублей. Это может быть вызвано ужесточением риторики США по отношению к России, считает эксперт.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский в разговоре с URA.RU предрек российской экономике кризис, которого не было 6 лет. Он считает, то инфляция может составить 11,36%, как в 2014 году.

По словам председателя совета директоров Kalinka Group Екатерины Румянцевой, победа Джо Байдена на выборах президента США может снизить привлекательность российского рынка недвижимости . Эксперт считает, что инвесторы перестанут вкладываться в недвижимость РФ.