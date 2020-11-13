Судья из Versus раскрыл, чего ждать от нового альбома Тимати

Тимати выпустил новый альбом «Транзит» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В новом альбоме «Транзит» Тимати (Тимур Юнусов) либо продолжит работать на молодежную аудиторию, либо переосмыслит свое творчество. Такое мнение URA.RU высказал судья Versus Battle Дмитрий Егоров, известный как «Габонская Гадюка».

Собеседник агентства признался, что еще не успел прослушать новый альбом артиста. «Если честно, я, конечно, следил за его популярными работами, но никогда полностью альбомы не слушал. Тут вилка из трех вариантов: первое — нас ждет продолжение того, что было на Black Star и что сейчас не самой большой популярностью пользуется, потому что формула успеха немножко изменилась. Либо он действительно попытался показать, что „нет, я молодой, все еще интересен детишкам“, от которых просмотры идут», — сказал Егоров.

По словам эксперта, Тимати мог пойти по пути переосмысления своего творчества. «Он, как его бывший коллега по цеху L’One, немножко переосмыслил свое творчество и выпустил какой-то другой альбом. Ну были же эти шаги. Он расстался то ли с женой, то ли с девушкой, он ушел из своего бизнеса. Посмотрим. Мне, конечно, был бы интересен как раз третий вариант», — размышляет собеседник URA.RU.

Егоров выразил уверенность, что новый альбом Тимати не затеряется среди других работ рэп-исполнителей, так как имя Юнусова всегда на слуху. Он также пожелал ему хороших продаж.

В ночь с 12 на 13 ноября Тимати выпустил новый альбом «Транзит». Гостями релиза стали Егор Крид, Guf, ST, Моргенштерн, Джиган и другие. В июле, когда артист ушел из Black Star, он сказал, что его новый альбом ответит на все вопросы, пишет RNS.