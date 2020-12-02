В российских школах предложили раздать охранникам оружие

Отцы школьников в РФ предложили вооружить охранников в учебных заведениях России. Эту инициативу прокомментировал исполнительный директор «Союза отцов» Юрий Соленов.
«По поводу присутствия охраны здесь важно очень, в какое время будет присутствовать вооруженный охранник», — цитирует Соленова радиостанция «Говорит Москва». По его словам, школьный охранник должен обладать приемами рукопашного боя и уметь оказывать первую медицинскую помощь. Это важнее, чем наличие у охранника оружия, подчеркнул он.
Соленов рассказал, что в школе должны присутствовать представители всех служб, помогающих населению. Среди них должны быть сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. Однако это повлечет слишком большие затраты из бюджета РФ.
Ранее Генпрокуратура РФ обнаружила проблемы с охраной в российских школах, передает телеканал 360. В образовательных учреждениях слишком плохо организован пропускной режим, считают в ведомстве. В школах Урала детей начали учить разгону митингов.
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