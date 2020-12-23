Россиянам объяснили, как просчитать риски при оформлении ипотеки

Россиянам посоветовали сформировать «подушку безопасности» перед ипотекой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

При оформлении ипотеки не стоит отдавать все деньги на первый взнос, как это часто делают россияне. Об этом заявил эксперт рынка недвижимости «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский.

«Прежде чем брать кредит, нужно сформировать подушку безопасности. Это сумма, которую семья тратит примерно за полгода. Её хватит на погашение долга, если заёмщик лишится работы или ему сократят зарплату», — цитирует Кричевского Life .

Заемщики должны высчитать, каким должен быть размер ежемесячных выплат, чтобы хватало на все необходимые расходы. По словам эксперта, обычно комфортно выплачивать банку не более 20-30% от зарплаты. 10-20% от предполагаемых доходов советуют оставлять на непредвиденные нужды. Также россиянам советуют не торопиться с выбором квартиры. Если недвижимость нужна срочно и нет возможности вкладывать деньги в ремонт, лучше выбрать вторичный рынок.

Советуют обратить внимание и на вид процентной ставки по кредиту. Она может быть постоянная или плавающая. «Заёмщику следует узнать, есть ли у банка право самостоятельно повышать проценты по кредиту. В таком случае в договоре должны быть прописаны правила, по которым её могут изменить», — подчеркнула руководитель службы ипотечного кредитования «Инком-Недвижимость» Ирина Векшина.

Ранее Минстрой РФ предупредил о росте цен на жилье. По прогнозу ведомства, в 2021 году в среднем по стране стоимость квадратного метра вырастет до 49 тысяч рублей. Экономист и финансовый аналитик Виталий Калугин предупреждал, что к концу 2021 года многие россияне могут разориться. Это связано с ростом цен на жилье и падением ипотечной ставки.