Легендарный наставник «Локомотива» нашел новую работу. Он возглавит клуб не из РПЛ

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Чемпионат России по футболу 2016/17, 29 тур. ФК Урал - ФК Локомотив М. Екатеринбург, семин юрий, портрет
Юрий Семин трижды приводил «Локомотив» к золотым медалям РПЛ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин нашел новую работу. Экс-наставник железнодорожников принял приглашение блогера Евгения «Красавы» Савина возглавить его команду.

«Юрий Павлович будет тренером-консультантом в ФК „Красава“. Все просмотры, контрольные матчи, игры чемпионата будут под его опытным взглядом», — написал Савин в Instagram. Блогер подчеркнул, что сам клуб в скором времени планирует заявиться в Профессиональную футбольную лигу (третий по силе российский футбольный дивизион).

Юрий Семин известен в качестве многолетнего бессменного наставника московского футбольного клуба «Локомотив». Вместе с железнодорожниками он три раза становился чемпионом России, шесть раз поднимал над головой кубок страны и три раза Суперкубок. 14 мая прошлого года руководство «Локомотива» приняло решение в одностороннем порядке не продлевать контракт Семина. Сам тренер заявил, что это связано с разногласиями с гендиректором клуба Василием Кикнадзе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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