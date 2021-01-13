Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин нашел новую работу. Экс-наставник железнодорожников принял приглашение блогера Евгения «Красавы» Савина возглавить его команду.
«Юрий Павлович будет тренером-консультантом в ФК „Красава“. Все просмотры, контрольные матчи, игры чемпионата будут под его опытным взглядом», — написал Савин в Instagram. Блогер подчеркнул, что сам клуб в скором времени планирует заявиться в Профессиональную футбольную лигу (третий по силе российский футбольный дивизион).
Юрий Семин известен в качестве многолетнего бессменного наставника московского футбольного клуба «Локомотив». Вместе с железнодорожниками он три раза становился чемпионом России, шесть раз поднимал над головой кубок страны и три раза Суперкубок. 14 мая прошлого года руководство «Локомотива» приняло решение в одностороннем порядке не продлевать контракт Семина. Сам тренер заявил, что это связано с разногласиями с гендиректором клуба Василием Кикнадзе.
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