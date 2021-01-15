Захарова заступилась за клуб Кадырова, заблокированный в YouTube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что аккаунт чеченского футбольного клуба «Ахмат» на YouTube заблокирован несправедливо. Об этом она написала в своем facebook-аккаунте.
«YouTube заблокировал аккаунт футбольного клуба „Ахмат“. Наверное, в объяснение что-нибудь промямлят про санкции и т. д.», — написала Захарова. Она назвала блокировку аккаунта политикой репрессий.
Представитель МИД заявила, что YouTube должен бороться с распространением фейков, а не блокировать каналы футбольного клуба по политическим соображениям. «Когда ожидать отключения, например, Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря США, который в Совбезе ООН, двумя пальцами держа пробирку с белым порошком, врал всему миру о наличии у Багдада оружия массового уничтожения?» — задалась она вопросом.
YouTube заблокировал аккаунт «Ахмата» 15 января. Видеохостинг не сообщил причины блокировки. Позднее представители компании Google заявили, что ограничения связаны с санкциями Минфина США, сообщает телеканал 360. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу, передает агентство Nation News. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал поступок представителей видеохостинга дуростью, уточняет «Национальная служба новостей». Кадыров раскритиковал санкции США в отношении России.
Подписывайтесь на URA.RU в