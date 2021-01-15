15 января 2021

Захарова заступилась за клуб Кадырова, заблокированный в YouTube

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Медиа-форум
Мария Захарова считает, что нужно заблокировать аккаунт бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что аккаунт чеченского футбольного клуба «Ахмат» на YouTube заблокирован несправедливо. Об этом она написала в своем facebook-аккаунте.

«YouTube заблокировал аккаунт футбольного клуба „Ахмат“. Наверное, в объяснение что-нибудь промямлят про санкции и т. д.», — написала Захарова. Она назвала блокировку аккаунта политикой репрессий.

Представитель МИД заявила, что YouTube должен бороться с распространением фейков, а не блокировать каналы футбольного клуба по политическим соображениям. «Когда ожидать отключения, например, Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря США, который в Совбезе ООН, двумя пальцами держа пробирку с белым порошком, врал всему миру о наличии у Багдада оружия массового уничтожения?» — задалась она вопросом.

YouTube заблокировал аккаунт «Ахмата» 15 января. Видеохостинг не сообщил причины блокировки. Позднее представители компании Google заявили, что ограничения связаны с санкциями Минфина США, сообщает телеканал 360. Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналу, передает агентство Nation News. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал поступок представителей видеохостинга дуростью, уточняет «Национальная служба новостей». Кадыров раскритиковал санкции США в отношении России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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