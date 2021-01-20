Пока звезда праздновала, комментаторы брызгали ядом Фото: Личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певице Ольге Бузовой 20 января исполнилось 35 лет. По этому поводу она выложила сразу несколько постов в социальной сети Instagram. Реакция подписчиков не заставила себя ждать. Звезду раскритиковали за многочисленные сторис с праздника, короткое платье, наигранные эмоции и даже за то, что она выглядит старше своего возраста.

Безжалостные критиканы начали указывать на возраст звезды уже в самых первых комментариях под постом о 35-летиии Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Некоторые стараются высказать мнение о возрасте знаменитости не так обидно Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Отдельный повод испортить настроение имениннице — ее праздничный наряд Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Неравнодушные фанаты заботятся о здоровье звезды Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Пользователи упражняются в остроумии и напоминают, что образ Бузовой давно не соответствует ее возрасту Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Звезду обвинили в плагиате образа Анастасии Костенко — еще одной бывшей жены Дмитрия Тарасова. Бузова и Тарасов развелись в 2016-м Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Комментатор с ником prokhodylia собрал комбо: в одном предложении он упомянул и короткое платье, и преклонный, по его мнению, возраст Бузовой Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Отдельная категория людей обратила внимание на многочисленные истории и посты певицы. По мнению недоброжелателей, это недопустимо Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Другие наблюдатели отнеслись к любви Ольги Бузовой постить много историй в Instagram с юмором и даже сочинили стихи Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Ведущую «Дома-2» уличили в неискренности Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

Кое-кто переживает за отношения Оли. Комментаторов беспокоит, что ее возлюбленный Дава (в миру — Давид Манукян) не поздравил ее первым Скриншот с официальной страницы Ольги Бузовой в соцсети Instagram

В день 35-летия Ольге Бузовой вручили много дорогих подарков. Среди них розовые кроссовки от Alexander McQueen, футболка с принтом Balmain, кремовый тренч Burberry и розовые туфли Tom Ford. Об этом пишет «Пятый канал».