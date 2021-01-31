В Москве у станции метро «Сухаревская», где проходит несогласованная акция протеста, глушат телефонную связь и интернет. Корреспондент URA.RU с трудом сообщил об этом в редакцию.
«Связь на „Сухаревской“ почти не работает, с перебоями. Интернет тоже», — сообщил корреспондент. Протестующие ведут себя спокойно, не скандируя лозунги.
Также корреспондент URA.RU уточняет, что людей в этой точке собралось немного: в основном, это журналисты и полицейские. По информации властей, на данный момент в акции принимают участие порядка 300 человек, пишет ТАСС.
Заявку на митинги 23 и 31 января в мэрию Москвы штаб Навального не подавал. По данным «ОВД-Инфо», на прошлой неделе на несанкционированной акции протеста в столице было задержано 1320 человек. Также ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов писал, что в результате стычек с полицией и сотрудниками ОМОН пострадали более 10 человек.
Первые несогласованные митинги прошли 23 января в 129 городах. Полиция задержала более 4 тысяч человек. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что среди задержанных было около трехсот несовершеннолетних. В Следственном комитете РФ расследуют 21 уголовное дело, в том числе, о хулиганстве, применении насилия к полицейским и нарушении санитарно-эпидемиологических норм.
Блогер Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево за многократные нарушения условий испытательного срока по «делу Ив Роше». ФСИН попросила заменить Навальному условный срок на реальный. Ежегодно такое решение принимается в отношении около 15 тысяч россиян. Генпрокуратура РФ напоминает гражданам, что участие в незаконных мероприятиях, применение насилия и другие противоправные действия ведут к уголовной ответственности.
После ареста Навального вышел его фильм о «дворце» под Геленджиком. В ленте утверждалось, что недвижимость имеет отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Путин эти данные опроверг. 30 января бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенифециаром объекта. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели лишь три миллиона человек.
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