Медведев отказался переходить на новое место работы

Бывший вице-премьер не хочет сейчас становиться пожизненным сенатором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, бывший премьер Дмитрий Медведев не собирается пока что использовать возможность стать пожизненным сенатором. Об этом он сообщил журналистам.

«Я вообще себя пока еще считаю достаточно молодым политиком и достаточно молодым в целом человеком. Мне кажется, что такие решения нужно принимать в несколько ином возрасте, взвесив все обстоятельства, которые в жизни любого человека существуют», — приводит ТАСС ответ политика на вопрос о пожизненном сенаторстве. Медведев считает свою деятельность на данный момент более важной.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о правилах формирования Совета Федерации. В соответствии с ним экс-президенты имеют право на пожизненное сенаторство, пишет RT. Для получения этого статуса достаточно подать в Совфед соответствующее заявление и необходимые документы, сообщает «Национальная служба новостей».