В России улучшается ситуация с коронавирусом Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 10 февраля, — 431-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 347-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

В мире зафиксировано уже более 107 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,7 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,5 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,99 млн).

Вакцина и лекарство

Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутник V». При этом российская вакцина особенна интересна Германии, так как она может стать решением проблемы дефицита препаратов от других производителей.

Минздрав включил граждан старше 60 лет в приоритетную группу по вакцинации в рамках национального календаря прививок. Ускорить вакцинацию от COVID властям поминают российские олигархи. Предприятия предлагают своим сотрудникам поставить прививку прямо на рабочем месте.

Россиян предупредили, что препараты азитромицин и гидроксихлорохин и схемы лечения с их использованием являются небезопасными. Кроме того, вопросы у специалистов вызывает противомалярийный гидроксихлорохин.

Коронавирус в России и в мире

Ежедневный прирост пациентов с COVID сокращается, за последние сутки инфекция обнаружена у 15 тысяч человек. Первый регион страны объявил об отмене масочного режима. В Удмуртии эта мера теперь будет носить рекомендательный характер. Кроме этого, в связи с улучшением ситуации авиасообщение с РФ открывает Индия. Перелеты будут возобновлены с 12 февраля.

В ВОЗ раскрыли новую гипотезу происхождения вируса. SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от животного через промежуточное звено. Версия лабораторного происхождения инфекции маловероятна. При этом промежуточным звеном в передаче COVID от летучей мыши к человеку могли стать панголины.

В Великобритании обнаружены два новых варианта коронавируса, один из них классифицирован как «вызывающий беспокойство». Тем временем власти Австрии сообщили о крупной вспышке южноафриканского штамма COVID-19, зафиксированной в федеральной земле Тироль.

Что говорят врачи и ученые

Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал, как определить, что иммунитет к COVID сформировался благодаря вакцине. Помочь в этом может тест на наличие в организме антител к белку коронавируса нуклеокапсида.

Учёные заявили об опасности кондиционеров в связи с распространением COVID. Эксперты из Миннесоты выяснили, что вирус может передаваться через поток воздуха, проходящий через кондиционер с ограниченной эффективностью фильтрации, а также через поток тёплых аэрозолей, поднимающийся из-под стола.