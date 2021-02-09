Сегодня, 10 февраля, — 431-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 347-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
В мире зафиксировано уже более 107 млн случаев заражения, жертвами пандемии стали 2,3 млн человек. Больше всего инфицированных — в США (27,7 млн), далее следуют Индия (10,8 млн) и Бразилия (9,5 млн). Россия по-прежнему занимает четвертое место (3,99 млн).
Вакцина и лекарство
Европейское агентство по лекарственным средствам
Минздрав включил граждан старше 60 лет в приоритетную группу по вакцинации в рамках национального календаря прививок. Ускорить вакцинацию от COVID властям поминают российские олигархи. Предприятия предлагают своим сотрудникам поставить прививку прямо на рабочем месте.
Россиян предупредили, что препараты азитромицин и гидроксихлорохин и схемы лечения с их использованием являются небезопасными. Кроме того, вопросы у специалистов вызывает противомалярийный гидроксихлорохин.
Коронавирус в России и в мире
Ежедневный прирост пациентов с COVID сокращается, за последние сутки инфекция обнаружена у 15 тысяч человек. Первый регион страны объявил об отмене масочного режима. В Удмуртии эта мера теперь будет носить рекомендательный характер. Кроме этого, в связи с улучшением ситуации авиасообщение с РФ открывает Индия. Перелеты будут возобновлены с 12 февраля.
В ВОЗ раскрыли новую гипотезу происхождения вируса. SARS-CoV-2, вероятнее всего, передался человеку от животного через промежуточное звено. Версия лабораторного происхождения инфекции маловероятна. При этом промежуточным звеном в передаче COVID от летучей мыши к человеку могли стать панголины.
В Великобритании обнаружены два новых варианта коронавируса, один из них классифицирован как «вызывающий беспокойство». Тем временем власти Австрии
Что говорят врачи и ученые
Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский рассказал, как определить, что иммунитет к COVID сформировался благодаря вакцине. Помочь в этом может тест на наличие в организме антител к белку коронавируса нуклеокапсида.
Учёные заявили
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