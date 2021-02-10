Военные эксперты: как новый закон об отсрочке скажется на призыве

Региональные призывные комиссии могут получить право самим давать отсрочку в армию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новые правила отсрочки для призывников в России должны создать оптимальное соотношение контрактников и срочников в армии. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект, наделяющий региональные призывные комиссии правом самостоятельно определять основания для предоставления отсрочки и освобождения от военной службы. Ожидается, что инициатива позволит снизить коррупционные риски при наборе военнослужащих, уточняет « Царьград ». Кошкин назвал эти изменения правильным шагом для российской армии.

«Это демократия в действии. <…> Расширение прав региональных структур позволяет оптимизировать возможности регионов и повысить степень ответственности руководства. Движение в этом направлении должно способствовать повышению качеству набора на военную службу. Законопроект дает понять, что мы в поиске оптимального соотношения контрактников и срочников», — сказал Кошкин.

С ним поспорил военный эксперт Михаил Тимошенко. Он назвал инициативу бесполезной. «Закрадывается подозрение, что эту инициативу придумали, чтобы просто отчитаться о том, что они предложили законопроект. Закон о военной службе и так предусматривает причины для отсрочки», — напомнил в разговоре с URA.RU Тимошенко.

Также полковник запаса обратил внимание, что Россия не откажется от срочников, оставив только тех, кто служит в армии по контракту. «У нас есть набор — 250-260 тысяч срочников в год, часть из них переходит на контракт, часть отсеивается. Но контрактники — дорогое удовольствие. Даже богатой Европе не по силам содержать то число контрактников, которое требуют США», — добавил Тимошенко.

Весенний призыв в 2021 году начинается 1 апреля и заканчивается 15 июля, осенний продлится с 1 октября по 31 декабря. Осенью прошлого года ряды Вооруженных сил России пополнили 128 тысяч человек, пишет Life .