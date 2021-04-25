Андрей Петров раскритиковал клип Эльдара Джарахова со Смешариками Фото: Instagram Андрея Петрова

Бьюти-блогер Андрей Петров раскритиковал клип Drill со Смешариками рэпера Эльдара Джарахова. Петров обвинил Джарахова и его поклонников в отсутствии вкуса. Джарахов попытался ответить на критику в Instagram, но администрация платформы вмешалась и удалила публикации рэпера.

«Вы знаете, нет ничего более кринжового, чем типа смешной реп. Это так смешно. Нет, это кринж. Занимаешься рэпом — занимайся нормально. Есть такие индивидуумы, которые пытаются применять разные стили, но у них все равно получается говно, потому что их ДНК — это отсутствие вкуса. Вот Джарахов — это такая история», — заявил Петров в сторис. Подписчики Петрова возразили, что люди имеют разные вкусы. «Мне говорят — вкус у всех разный. Нет, ты слушаешь [плохую музыку], потому что ты — обрыган».

Джарахов ответил на критику Петрова, однако в конфликт вмешалась администрация Instagram. «Инст удалил мне все сторисы про Андрея Петрова. Он запретил мне читать рэп и объявил мне войну. Его подписчики нажаловались и их (сторис — прим.ред.) заблочили за травлю и преследование. До нас стучится голубой вагон, который хочет снести наш инстаграм», — рассказал Джарахов. Петров, в свою очередь, посчитал, что Джарахов сам удалил истории. «Как шуганая шавка», — написал Петров.

URA.RU попыталось связаться с представителем Петрова. Имеющийся у редакции номер телефона был отключен. Представитель Эльдара Джарахова в беседе с агентством не смогла прокомментировать конфликт.

Джарахов рассказал о записанном треке со Смешариками в конце марта. Клип на песню Drill с участием персонажей мультфильма вышел на YouTube 23 апреля.