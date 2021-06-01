Замгенпрокурора РФ привезет в Челябинск нового руководителя

Сергей Зайцев (на фото) представил Карена Габриеляна коллективу и губернатору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян прибудет к месту работы 7 июня. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. Вместе с ним приедет замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев. В этот же день состоится встреча нового прокурора с губернатором Алексеем Текслером.

«Зайцев специально приедет из Екатеринбурга и представит Габриеляна коллективу, а потом они отправятся в резиденцию губернатора для знакомства с первым лицом региона, — рассказал инсайдер. — Планируется, что в этот же день Зайцев и Габриелян проведут прием граждан».

В пресс-службе прокуратуры региона приезд нового главы ведомства не комментируют. Воздержались от комментариев и в пресс-службе губернатора. Инсайдер сообщил, что для Габриеляна уже подготовили служебную квартиру.

Указ о назначении Габриеляна прокурором Челябинской области, который раньше руководил аналогичным ведомством в Карелии, президент РФ подписал 26 мая. Место главы южноуральской прокуратуры освободилось в январе, после отставки Виталия Лопина. Ранее карьера Габриеляна не была связана с УрФО, коллеги отзываются о нем как о сильном руководителе.