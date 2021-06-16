16 июня 2021

Россия поднялась в рейтинге ведущих экономик мира

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ПМЭФ-2015. Итоговые (обработанные). Санкт-Петербург, статистика, котировки, биржа, монитор, компьютер
Россия заняла 45-е место в рейтинге ведущих экономик мира Фото:

Россия поднялась на пять позиций в рейтинге конкурентоспособности ведущих экономик мира 2021 года и заняла 45-е место из шестидесяти четырех возможных. Об этом свидетельствуют данные составителей рейтинга: Международной бизнес-школы IMD и московской школы управления «Сколково».

Лидером рейтинга стала Швейцария, Китай занял 16-е место, Казахстан — 35-ю позицию, а Россия расположилась между Чили и Грецией, пишут «Известия». Эксперты положительно отметили налоговую политику России, высокую занятость в стране и развитую научную базу. Слабыми местами РФ являются эффективность экономики, социальная интеграция бизнеса.

Ранее агентство Moody’s подтвердило инвестиционный рейтинг России на уровне «Ваа3» со стабильным прогнозом. Глава российского Минфина Антон Силуанов заметил, что это говорит об успешном преодолении последствий пандемии, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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