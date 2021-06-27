Аналитик: льготная ипотека не окажет влияния на рост цен в России

По мнению эксперта Ирины Радченко изменения в программе льготной ипотеки неположительные для россиян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Изменения в программе льготной ипотеки в России не приведут к росту цен и спроса на недвижимость. Об этом URA.RU сообщила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«От программы льготной ипотеки осталась одна вывеска. Начинки в программе уже нет, потому что сократили сумму кредита в четыре раза — с 12 миллионов до трех. И чтобы купить квартиру в ипотеку в большинстве городов России, например, в Москве, в Санкт-Петербурге и в Краснодаре, заемщикам нужно будет иметь 50—70% первоначального взноса. Никакого влияние на рынок такая льготная ипотека не окажет», — рассказала в беседе с URA.RU Радченко.

По ее словам, данные агентства недвижимости ЦИАН гласят, что две трети российских городов не вписываются в займы в три с половиной миллиона рублей. И льготная ипотека остается актуальной только для маленьких поселений, но и там стоит вопрос — пройдет ли заемщик из маленького города процедуру оформления ипотеки.

Такого же мнения придерживается член Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Он утверждает, что стоимость недвижимости в России не снизится, так как это зависит от многих экономических факторов. А говорить о том, что продление программы льготной ипотеки окажет какое-то влияние на рост или снижение цен, некорректно. «Цены на недвижимость не упадут, для этого нужно участие многих экономических факторов», — поделился с URA.RU Барсуков.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2022 года продлить действие льготной ипотеки. Ставка должна составлять не более 7%, а максимальный размер кредита не должен превышать 3 миллионов рублей.