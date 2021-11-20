Зюганов заявил о новой политике власти в России

Зюганов предрек смену политического режима в стране Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Россия постепенно переходит к режиму санитарной диктатуры. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, речь идет о принудительном разделении людей на группы и ограничении неотъемлемых прав и свобод россиян, которые закреплены в Конституции РФ. «Навязывается искусственное разделение населения на две категории — тех, кто получил QR-код, и тех, кто его не имеет. Отказ в доступе к ряду социально значимых благ для граждан без QR-кода поставит их на обочину общественной жизни. Фактически речь идет об изменении характера политического режима, его эволюции в направлении „санитарной диктатуры“ и „электронного концлагеря“», — приводятся слова Зюганова на сайте КПРФ.

Зюганов отметил, что борьба с коронавирусом должна вестись не путем введения полного контроля над россиянами, а через развитие системы здравоохранения и расширение объемов и качества медицины. По его словам, КПРФ будет выступать против законопроектов о повсеместном введении QR-кодов.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект о введении QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. Власти уточнили, что это экстренная мера по борьбе с коронавирусом. Если поправки примут, то QR-коды будут действовать повсеместно с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. Россияне смогут использовать сертификаты как в электронной, так и в бумажной форме.