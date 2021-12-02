Иммунолог назвал самых опасных распространителей коронавируса. «Нужно изолировать»

02 декабря 2021 в 14:19 Размер текста - 17 +

Люди с ослабленным иммунитетом являются хорошей почвой для мутаций COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 У людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут развиться новые сложные мутации COVID-19. Новыми штаммами они заражают окружающих, поэтому такую группу людей желательно изолировать. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Если у человека сильный иммунодефицит, у него практически не вырабатывается иммунитет на вакцину. Это касается и тех, кто находится на химиотерапии, или терапии глюкокортикостероидами, или страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, когда человек уже лежит. Для них самое правильное, чтобы было вакцинировано окружение и они сами были частично изолированы, чтобы не контактировать с незнакомыми. Заражение COVID-19 для них очень опасно, так как организм может не справиться. Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU инфекционист, ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин согласился, что при глубоком иммунодефиците вакцина от коронавируса не поможет. «Если у пациентов очень глубокий иммунодефицит, то прививка может не сработать. Защита будет, если нет совсем низкого иммунитета. У человека с иммунодефицитом вирус может находиться дольше в организме, и, соответственно, если его не добивать, то он будет приспосабливаться и образовывать новый штамм», — подчеркнул он. Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове высказала предположение, как мог появиться новый штамм «Омикрон». Согласно одной из рассматриваемых гипотез, мутация могла возникнуть в организме зараженного пациента с ослабленным иммунитетом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У людей с сильным иммунодефицитом практически не вырабатывается иммунитет к вакцине, при этом в их организме могут развиться новые сложные мутации COVID-19. Новыми штаммами они заражают окружающих, поэтому такую группу людей желательно изолировать. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Если у человека сильный иммунодефицит, у него практически не вырабатывается иммунитет на вакцину. Это касается и тех, кто находится на химиотерапии, или терапии глюкокортикостероидами, или страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, когда человек уже лежит. Для них самое правильное, чтобы было вакцинировано окружение и они сами были частично изолированы, чтобы не контактировать с незнакомыми. Заражение COVID-19 для них очень опасно, так как организм может не справиться. Вирус эволюционирует, и в итоге эти пациенты сами могут не выжить», — объяснил Николай Крючков. В беседе с URA.RU инфекционист, ведущий научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин согласился, что при глубоком иммунодефиците вакцина от коронавируса не поможет. «Если у пациентов очень глубокий иммунодефицит, то прививка может не сработать. Защита будет, если нет совсем низкого иммунитета. У человека с иммунодефицитом вирус может находиться дольше в организме, и, соответственно, если его не добивать, то он будет приспосабливаться и образовывать новый штамм», — подчеркнул он. Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове высказала предположение, как мог появиться новый штамм «Омикрон». Согласно одной из рассматриваемых гипотез, мутация могла возникнуть в организме зараженного пациента с ослабленным иммунитетом.