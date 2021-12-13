Аналитик спрогнозировал замедление роста цен с середины 2022 года

Факторы, которые во всем мире и в России влияют на высокий темп роста цена, начнут ослабевать с середины 2022 года. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
«Факторы, которые действовали в этом году, останутся в следующем году. Но мы предполагаем, что с середины следующего года эти факторы начнут нивелироваться, уменьшаться. Мы уже достаточно давно живем в таком стрессовом состоянии. Я думаю, что предприниматели найдут пути обхода и решения этих проблем. Будь-то автоматизация производства или оказания услуг, переход на альтернативные компоненты», — сказал Иван Федяков.
По мнению Федякова, нынешний год будет пиковым с точки зрения инфляции. «Второй момент, который говорит о том, что пик инфляции закончится в этом году, это желание властей вписываться в определенные рамки по этим показателям. Понятно, что в 2022 году мы в эти рамки не вписываемся, но мы из них вывалились, причем достаточно глубоко. Напомню, что ЦБ РФ таргетировал инфляцию в диапазоне 4-5%, а сейчас мы имеем инфляцию от 10% до 12%», — добавил он.
Председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов в беседе с URA.RU отметил, что инфляция является неотъемлемой частью экономического процесса. «Остановить инфляцию фактически невозможно, тем более, с учетом тех процессов, которые сейчас приобрели размах. Остановить это очень сложно. Ни один Центробанк ни в одной стране мира не готов принимать радикальные меры, чтобы это остановить, потому что это коснулось всех», — уточнил собеседник агентства.
Факторы, которые во всем мире и в России влияют на высокий темп роста цена, начнут ослабевать с середины 2022 года. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Факторы, которые действовали в этом году, останутся в следующем году. Но мы предполагаем, что с середины следующего года эти факторы начнут нивелироваться, уменьшаться. Мы уже достаточно давно живем в таком стрессовом состоянии. Я думаю, что предприниматели найдут пути обхода и решения этих проблем. Будь-то автоматизация производства или оказания услуг, переход на альтернативные компоненты», — сказал Иван Федяков. По мнению Федякова, нынешний год будет пиковым с точки зрения инфляции. «Второй момент, который говорит о том, что пик инфляции закончится в этом году, это желание властей вписываться в определенные рамки по этим показателям. Понятно, что в 2022 году мы в эти рамки не вписываемся, но мы из них вывалились, причем достаточно глубоко. Напомню, что ЦБ РФ таргетировал инфляцию в диапазоне 4-5%, а сейчас мы имеем инфляцию от 10% до 12%», — добавил он. Председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов в беседе с URA.RU отметил, что инфляция является неотъемлемой частью экономического процесса. «Остановить инфляцию фактически невозможно, тем более, с учетом тех процессов, которые сейчас приобрели размах. Остановить это очень сложно. Ни один Центробанк ни в одной стране мира не готов принимать радикальные меры, чтобы это остановить, потому что это коснулось всех», — уточнил собеседник агентства.