Аналитик спрогнозировал замедление роста цен с середины 2022 года

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В 2022 году рост цен замедлится, считает аналитик Иван Федяков Фото:
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Экономический кризис 2020-2021

Факторы, которые во всем мире и в России влияют на высокий темп роста цена, начнут ослабевать с середины 2022 года. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

«Факторы, которые действовали в этом году, останутся в следующем году. Но мы предполагаем, что с середины следующего года эти факторы начнут нивелироваться, уменьшаться. Мы уже достаточно давно живем в таком стрессовом состоянии. Я думаю, что предприниматели найдут пути обхода и решения этих проблем. Будь-то автоматизация производства или оказания услуг, переход на альтернативные компоненты», — сказал Иван Федяков.

По мнению Федякова, нынешний год будет пиковым с точки зрения инфляции. «Второй момент, который говорит о том, что пик инфляции закончится в этом году, это желание властей вписываться в определенные рамки по этим показателям. Понятно, что в 2022 году мы в эти рамки не вписываемся, но мы из них вывалились, причем достаточно глубоко. Напомню, что ЦБ РФ таргетировал инфляцию в диапазоне 4-5%, а сейчас мы имеем инфляцию от 10% до 12%», — добавил он.

Председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов в беседе с URA.RU отметил, что инфляция является неотъемлемой частью экономического процесса. «Остановить инфляцию фактически невозможно, тем более, с учетом тех процессов, которые сейчас приобрели размах. Остановить это очень сложно. Ни один Центробанк ни в одной стране мира не готов принимать радикальные меры, чтобы это остановить, потому что это коснулось всех», — уточнил собеседник агентства.

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Факторы, которые во всем мире и в России влияют на высокий темп роста цена, начнут ослабевать с середины 2022 года. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Факторы, которые действовали в этом году, останутся в следующем году. Но мы предполагаем, что с середины следующего года эти факторы начнут нивелироваться, уменьшаться. Мы уже достаточно давно живем в таком стрессовом состоянии. Я думаю, что предприниматели найдут пути обхода и решения этих проблем. Будь-то автоматизация производства или оказания услуг, переход на альтернативные компоненты», — сказал Иван Федяков. По мнению Федякова, нынешний год будет пиковым с точки зрения инфляции. «Второй момент, который говорит о том, что пик инфляции закончится в этом году, это желание властей вписываться в определенные рамки по этим показателям. Понятно, что в 2022 году мы в эти рамки не вписываемся, но мы из них вывалились, причем достаточно глубоко. Напомню, что ЦБ РФ таргетировал инфляцию в диапазоне 4-5%, а сейчас мы имеем инфляцию от 10% до 12%», — добавил он. Председатель комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты России Александр Борисов в беседе с URA.RU отметил, что инфляция является неотъемлемой частью экономического процесса. «Остановить инфляцию фактически невозможно, тем более, с учетом тех процессов, которые сейчас приобрели размах. Остановить это очень сложно. Ни один Центробанк ни в одной стране мира не готов принимать радикальные меры, чтобы это остановить, потому что это коснулось всех», — уточнил собеседник агентства.
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