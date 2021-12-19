На шахте в Кузбассе произошел пожар

Пожар произошел на шахте имени Рубана в Кузбассе, сообщили в экстренных службах. 128 горнорабочих выводят на поверхность. Автобус военизированной горноспасательной части с мигалками и сиреной едет в сторону шахты, передает Readovka. Также жители города Ленинск-Кузнецкий заметили несколько машин реанимации. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал. Горит заброшенная штольня, передает РЕН ТВ со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. Обновлено в 20:32. Причиной ЧП в шахте могло стать окисление в угольном пласте. Все горняки выведены на поверхность, пострадавших нет, уточняет Пятый канал. Прокуратура проводит проверку.