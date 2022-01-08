В Белом доме отреагировали на хамство госсекретаря США насчет РФ

09 января 2022 в 05:56 Размер текста - 17 +

В Белом доме заявили, что слова Блинкена полностью отражают позицию США в переговорах Фото: unsplash/ Заявления, которые давал Энтони Блинкен, полностью отражают позицию Вашингтона. Так ответили представители Белого дома на возмутившие МИД РФ слова госсекретаря США. «Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга. Он также напомнил, что власти России озвучили ряд предложений, с которыми Вашингтон соглашаться не собирается. Ранее Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане, отметил, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». Представители МИД РФ осудили Блинкена за такие слова. В министерстве отметили, что госсекретарь США «в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане». Они добавили, что если Блинкен «так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным». В Казахстане массовые протесты начались 2 января. Толпы людей вышли на улицы с возмущениями насчет поднятия цен на газ. Протестующие начали захватывать ряд госучреждений. В ходе столкновений с протестующими в Алма-Ате погибли 12 силовиков. Кроме того, было найдено тело обезглавленного представителя правоохранительных органов. Президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ, куда входит Россия. Через некоторое время в страну прибыла военная помощь из РФ, Армении и Белоруссии. Миротворцы были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заявления, которые давал Энтони Блинкен, полностью отражают позицию Вашингтона. Так ответили представители Белого дома на возмутившие МИД РФ слова госсекретаря США. «Заявления, которые накануне сделал госсекретарь Блинкен, отражают позицию США в переговорах», — сказал представитель администрации в ходе телефонного брифинга. Он также напомнил, что власти России озвучили ряд предложений, с которыми Вашингтон соглашаться не собирается. Ранее Блинкен, говоря о роли ОДКБ в урегулировании ситуации в Казахстане, отметил, что «когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти». Представители МИД РФ осудили Блинкена за такие слова. В министерстве отметили, что госсекретарь США «в типичной для себя хамской манере пошутил по поводу трагических событий в Казахстане». Они добавили, что если Блинкен «так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным». В Казахстане массовые протесты начались 2 января. Толпы людей вышли на улицы с возмущениями насчет поднятия цен на газ. Протестующие начали захватывать ряд госучреждений. В ходе столкновений с протестующими в Алма-Ате погибли 12 силовиков. Кроме того, было найдено тело обезглавленного представителя правоохранительных органов. Президент Казахстана обратился за помощью к ОДКБ, куда входит Россия. Через некоторое время в страну прибыла военная помощь из РФ, Армении и Белоруссии. Миротворцы были направлены в страну для содействия силовикам в стабилизации обстановки и охраны важных объектов.